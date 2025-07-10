Пожар в промзоне близ Алматы потушен

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, возгорание произошло 10 июля в 14:50 в промышленной зоне, расположенной в Ашыбулакском сельском округе. Загорелось строящееся складское помещение, внутри которого находились новые мопеды.

— Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению огня. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован в 16:46. Его площадь составила 1200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС.

К ликвидации пожара привлекались силы и средства ДЧС Алматинской области, города Алматы, Национальной гвардии, противопожарной службы, а также военнослужащие воинских частей № 50065 и № 03826 Министерства обороны РК.

Ранее сообщалось, что в районе Первомайской промышленной зоны Алматинской области загорелся склад.