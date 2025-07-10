РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:41, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар в промзоне близ Алматы потушен

    Пожар на складе в промышленной зоне Илийского района Алматинской области успешно ликвидирован. В его тушении были задействованы около 90 человек личного состава и 30 единиц техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар в промзоне близ Алматы потушен
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, возгорание произошло 10 июля в 14:50 в промышленной зоне, расположенной в Ашыбулакском сельском округе. Загорелось строящееся складское помещение, внутри которого находились новые мопеды.

    — Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению огня. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован в 16:46. Его площадь составила 1200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС.

    К ликвидации пожара привлекались силы и средства ДЧС Алматинской области, города Алматы, Национальной гвардии, противопожарной службы, а также военнослужащие воинских частей № 50065 и № 03826 Министерства обороны РК.

    Ранее сообщалось, что в районе Первомайской промышленной зоны Алматинской области загорелся склад. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают