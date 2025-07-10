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    15:40, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар произошел в промзоне близ Алматы

    В Алматинской области, в районе Первомайской промышленной зоны, загорелся склад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на складе в промзоне произошел близ Алматы
    Фото: ДЧС Алматинской области

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, возгорание произошло в селе М. Туймебаева Илийского района, на территории Первомайской промзоны, по адресу 21/3 (4,5 км). По предварительным данным, огнем охвачен склад.

    — Подразделения ДЧС Алматинской области работают по повышенному рангу вызова, — сообщили в ведомстве.

    На месте задействованы силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

    Отметим, что это не первый подобный случай в регионе. В марте этого года пожар произошел на складе в промышленной зоне поселка Боралдай Илийского района, где хранились пищевая продукция и автомасла.

    В прошлом году в Первомайской промышленной зоне Алматинской области загорелся склад полиэтиленовых изделий. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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