Пожар произошел в промзоне близ Алматы

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, возгорание произошло в селе М. Туймебаева Илийского района, на территории Первомайской промзоны, по адресу 21/3 (4,5 км). По предварительным данным, огнем охвачен склад.

— Подразделения ДЧС Алматинской области работают по повышенному рангу вызова, — сообщили в ведомстве.

На месте задействованы силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

Отметим, что это не первый подобный случай в регионе. В марте этого года пожар произошел на складе в промышленной зоне поселка Боралдай Илийского района, где хранились пищевая продукция и автомасла.

В прошлом году в Первомайской промышленной зоне Алматинской области загорелся склад полиэтиленовых изделий.