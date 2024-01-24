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    10:43, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Крупный пожар произошел близ Алматы

    В Алматинской области в Первомайской промышленной зоне произошло загорание склада
    Фото: кадр из видео ДЧС

    В Алматинской области в Первомайской промышленной зоне произошло загорание склада полиэтиленовых изделий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    24 января в 06:59 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий внутри складского помещения на предварительной площади 3600 кв.метров, выполненного из металлоконструкций.

    - На момент прибытия первых пожарных подразделений объект полностью был охвачен огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений по повышенному рангу вызова. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось  позднее сообщение о пожаре, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Принятыми мерами пожар был локализован в 09:12. Не допущено распространение огня на близстоящее складское помещение. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 500 метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня не имеется.

    Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники ИИПЛ и отдела дознания ДЧС Алматинской области. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов. В ликвидации были задействованы 37 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматинской области и 22 сотрудника и 4 единицы техники ДЧС Алматы.

    Теги:
    ДЧС Пожар Происшествия, ЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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