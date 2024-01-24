Крупный пожар произошел близ Алматы

В Алматинской области в Первомайской промышленной зоне произошло загорание склада полиэтиленовых изделий, передает корреспондент агентства Kazinform.

24 января в 06:59 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий внутри складского помещения на предварительной площади 3600 кв.метров, выполненного из металлоконструкций.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений объект полностью был охвачен огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений по повышенному рангу вызова. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Принятыми мерами пожар был локализован в 09:12. Не допущено распространение огня на близстоящее складское помещение. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 500 метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня не имеется.

Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники ИИПЛ и отдела дознания ДЧС Алматинской области. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов. В ликвидации были задействованы 37 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматинской области и 22 сотрудника и 4 единицы техники ДЧС Алматы.