Пожар в колонии Атырау: двое осужденных получили отравление

Инцидент произошел 24 января. Как сообщил заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Амир Доскалиев, пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, состояние оценивается как хорошее.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, спасательные подразделения и специальная техника оперативно прибыли на место происшествия. По прибытии было установлено, что возгорание произошло на крыше двухэтажного здания. В момент начала пожара находившиеся в учреждении люди были на вечерней прогулке, в связи с чем необходимости в эвакуации не возникло. По этой причине травмированных не зафиксировано. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

— Пожар в тот же день был полностью ликвидирован. Все осужденные временно были размещены в других отделениях учреждения. В настоящее время их возвращают на прежние места. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщил Амир Доскалиев.

В областном департаменте уголовно-исполнительной системы также отметили, что, по предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки.

