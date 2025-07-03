Пожар у склада боеприпасов начался в Чехии из-за жары

Как сообщает информационное агентство CTK, в тушении пожара задействованы 12 подразделений пожарных, которые применяют авиатехнику. Ситуация осложнена тем, что на охваченной огнем территории, площадь которой составляет четыре гектара, взорвались находившиеся в земле старые боеприпасы. Жителей расположенных близко от места ЧП населенных пунктов власти призвали воздержаться от прогулок по лесу.

Отмечается, что в Чехии усиливается жара. Ртутный столбик термометра во многих районах республики поднимался в среду выше отметки 35 градусов. Четверг будет, согласно прогнозам метеорологов, столь же жарким. Воздух может прогреться почти до 40 градусов.

Кроме того, возрастает угроза лесных пожаров. Незначительное похолодание ожидается к концу текущей недели.

Ранее сообщалось, что Европа страдает от сильной жары. Первые случаи смерти от высокой температуры зафиксированы и в Испании.