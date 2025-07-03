Европа страдает от сильной жары: есть жертвы

Ожидается, что пик температур придется на сегодняшний день 2 июля.

Власти Франции сообщили, что страна пережила второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. По данным Météo France, средняя температура за месяц оказалась на 3,3°C выше нормы.

«Июнь 2025 года станет вторым самым жарким июнем с момента начала измерений в 1900 году после июня 2003 года», — заявила журналистам в среду утром министр экологии Франции Аньес Панье-Рунаше .

В среду 2 июля стали известны первые случаи смерти от перегрева. Так, во Франции два человека скончались от слабости, связанной с высокими температурами, сообщила министр экологии страны Аньес Панье-Рунаше местному телеканалу BFM. Пожарные также оказали помощь более чем 300 пострадавшим, уточнила она.

Первые случаи смерти от жары были зарегистрированы и в Испании: двухлетний ребенок умер после того, как родители оставили его на несколько часов одного в машине под палящим солнцем в юго-восточном регионе страны. Кроме того, местные пожарные также обнаружили тела двух человек после вызванного жарой пожара в провинции Лерида.

О первой волне жары во Франции в текущем году читайте здесь.