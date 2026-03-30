22:06, 29 Март 2026 | GMT +5
Пожар произошел в промышленной зоне в Израиле после удара Ирана
Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне Неот-Ховав недалеко от города Беэр-Шева в Израиле после ответного удара Ирана с применением ракет, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Информации экстренных служб о погибших пострадавших не поступало.
В соцсетях публикуются кадры с места происшествия, на которых запечатлено, как столб черного дыма поднимается с территории комплекса.
Официальных комментариев в связи произошедшим пока не поступало.
Напомним, главы МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта в Исламабаде 29–30 марта проводят консультаций по Ирану и углубленных переговоров по снижению напряженности в ближневосточном регионе.