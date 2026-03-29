Главы МИД трех стран обсудят ситуацию вокруг Ирана в Пакистане

Главы МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта посетят Исламабад 29–30 марта для проведения консультаций по Ирану и углубленных переговоров по снижению напряженности в ближневосточном регионе. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил в четверг, что между США и Ираном ведутся непрямые переговоры с использованием Исламабада в качестве посредника.

По его словам, взаимодействие осуществляется через обмен сообщениями. Ранее Вашингтон передал Тегерану перечень из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются иранской стороной.

К посредническим усилиям также подключены Турция и Египет, и ряд других стран, оказывающих поддержку процессу.

Это первое официальное подтверждение со стороны Пакистана его роли в дипломатическом взаимодействии между сторонами.