    19:16, 28 Март 2026 | GMT +5

    Главы МИД трех стран обсудят ситуацию вокруг Ирана в Пакистане

    Пакистан в последнее время выступает в роли посредника между Ираном и США, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Иранның батысында АҚШ пен Израиль шабуылынан 6 адам қаза тауып, 43 адам жараланды
    Фото: Анадолу

    Главы МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта посетят Исламабад 29–30 марта для проведения консультаций по Ирану и углубленных переговоров по снижению напряженности в ближневосточном регионе. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

    Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил в четверг, что между США и Ираном ведутся непрямые переговоры с использованием Исламабада в качестве посредника.

    По его словам, взаимодействие осуществляется через обмен сообщениями. Ранее Вашингтон передал Тегерану перечень из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются иранской стороной.

    К посредническим усилиям также подключены Турция и Египет, и ряд других стран, оказывающих поддержку процессу.

    Это первое официальное подтверждение со стороны Пакистана его роли в дипломатическом взаимодействии между сторонами.

    Диана Калманбаева
