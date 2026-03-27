Пакистан подтвердил посредничество между США и Ираном

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил в четверг, что между США и Ираном ведутся непрямые переговоры с использованием Исламабада в качестве посредника.

По его словам, взаимодействие осуществляется через обмен сообщениями. Ранее Вашингтон передал Тегерану перечень из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются иранской стороной.

— В действительности непрямые переговоры между США и Ираном происходят через сообщения, передаваемые Пакистаном, — заявил Дар.

Он отметил, что к посредническим усилиям также подключены Турция и Египет, и ряд других стран, оказывающих поддержку процессу.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

Это первое официальное подтверждение со стороны Пакистана его роли в дипломатическом взаимодействии между сторонами.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и глава МИД поддерживают регулярные контакты с иранскими властями и союзниками в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. В дипломатические усилия также вовлечено военное руководство страны, включая главу армии Асима Мунира, сообщает AFP.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг наличие прямых переговоров с Вашингтоном, однако признал факт передачи сообщений через «дружественные страны», подчеркнув, что Тегеран продолжает придерживаться курса на сопротивление.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделати, в свою очередь, подтвердил участие Каира в посреднических усилиях наряду с Турцией и Пакистаном, отметив, что страны региона стремятся содействовать деэскалации.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайви заявил, что страны блока настаивают на своем участии в любых перегоорах между США и Ираном, подчеркивая приоритет дипломатических решений при сохранении права на самооборону.

