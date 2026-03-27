телерадиокомплекс президента РК
    20:07, 26 Март 2026 | GMT +5

    Пакистан подтвердил посредничество между США и Ираном

    Непрямые контакты сторон расширяются за счет региональных игроков на фоне попыток деэскалации конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил в четверг, что между США и Ираном ведутся непрямые переговоры с использованием Исламабада в качестве посредника.

    По его словам, взаимодействие осуществляется через обмен сообщениями. Ранее Вашингтон передал Тегерану перечень из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются иранской стороной.

    — В действительности непрямые переговоры между США и Ираном происходят через сообщения, передаваемые Пакистаном, — заявил Дар.

    Он отметил, что к посредническим усилиям также подключены Турция и Египет, и ряд других стран, оказывающих поддержку процессу.

    Это первое официальное подтверждение со стороны Пакистана его роли в дипломатическом взаимодействии между сторонами.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и глава МИД поддерживают регулярные контакты с иранскими властями и союзниками в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. В дипломатические усилия также вовлечено военное руководство страны, включая главу армии Асима Мунира, сообщает AFP.

    В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг наличие прямых переговоров с Вашингтоном, однако признал факт передачи сообщений через «дружественные страны», подчеркнув, что Тегеран продолжает придерживаться курса на сопротивление.

    Министр иностранных дел Египта Бадр Абделати, в свою очередь, подтвердил участие Каира в посреднических усилиях наряду с Турцией и Пакистаном, отметив, что страны региона стремятся содействовать деэскалации.

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайви заявил, что страны блока настаивают на своем участии в любых перегоорах между США и Ираном, подчеркивая приоритет дипломатических решений при сохранении права на самооборону.

    Ранее мы сообщали, что Иран усиливает оборону острова Харг на фоне опасений возможной операции США.

     

    Арсен Утешев
