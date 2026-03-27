Иран усиливает оборону острова Харг на фоне опасений возможной операции США

Иран усиливает военное присутствие и систему обороны на острове Харг, который обеспечивает около 90% экспорта иранской нефти, на фоне опасений возможной операции США по установлению контроля над территорией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По данным телеканала, Тегеран перебрасывает военный персонал, разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны и подготавливает оборонительные позиции, включая возможные ловушки, в ожидании потенциального американского наступления.

— CNN (@CNN) March 25, 2026

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант захвата острова Харг как способ усилить давление на Иран и добиться открытия Ормузского пролива для судоходства.

Американские официальные лица и военные эксперты предупреждают о высоких рисках значительных потерь в случае подобной операции, отмечая, что остров хорошо укреплен и дополнительно усилен переносными зенитными ракетными комплексами.

На фоне этих оценок США направили в регион около 1000 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии и порядка 5000 морских пехотинцев, часть из которых перебрасывается на десантном корабле USS Tripoli, который, по данным NBC News, может сыграть ключевую роль в возможной операции.

🇺🇸🇮🇷 WSJ: Thousands of U.S. Marines are set to arrive in the Middle East on Friday, including ~2,200 Marines from the 31st MEU aboard USS Tripoli and USS New Orleans — the same day as Trump’s Iran deadline.



The deployment falls under U.S. Central Command, with the unit expected… pic.twitter.com/7jTJPjKHlP — Visioner (@visionergeo) March 23, 2026

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Тегеран готовится к подобному сценарию, предупредив о готовности нанести удары по инфраструктуре региональных государств в случае атаки.

— Наши силы отслеживают все передвижения противника, и в случае любого шага все жизненно важные объекты будут подвергнуты непрерывным ударам, — заявил он.

Parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf warned that «Iran’s enemies» may try to occupy Kharg Island with support from an unnamed regional country, saying any attempt would face targeted attacks on the assisting country’s vital infrastructure https://t.co/p5XEh8PUlh pic.twitter.com/kNfkJYa6Y1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 26, 2026

Чем так важен остров Харг для Ирана

Остров Харг расположен примерно в 30 км от побережья Ирана в Персидском заливе и является ключевым центром нефтяной инфраструктуры страны. Через его терминалы проходит около 90% экспорта иранской нефти, что делает его критически важным элементом экономики. Несмотря на небольшую площадь (около 21 км²), на острове сосредоточены крупные хранилища, трубопроводы и экспортные мощности.

Нефть поступает на остров по подводным и наземным трубопроводам с месторождений, после чего хранится в резервуарах и отгружается на супертанкеры, главным образом для поставок на азиатские рынки. Мощности хранения достигают примерно 28 млн баррелей, а потенциальная загрузка — до 7 млн баррелей в сутки, однако из-за санкций фактический экспорт составляет около 60–65% от возможного уровня.

Стратегическая значимость острова во многом связана с наличием глубоководного порта, позволяющего обслуживать крупные танкеры, что затруднительно на мелководном побережье Ирана. Благодаря этому Харг остается главным логистическим узлом экспорта нефти и одним из наиболее охраняемых объектов страны.

