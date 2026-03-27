    19:25, 26 Март 2026 | GMT +5

    Иран усиливает оборону острова Харг на фоне опасений возможной операции США

    Активизация военных приготовлений вокруг ключевого нефтяного узла отражает рост рисков прямой эскалации в Персидском заливе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Иран усиливает оборону острова Харг на фоне опасений возможной операции США
    Фото: Fars News

    Иран усиливает военное присутствие и систему обороны на острове Харг, который обеспечивает около 90% экспорта иранской нефти, на фоне опасений возможной операции США по установлению контроля над территорией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

    По данным телеканала, Тегеран перебрасывает военный персонал, разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны и подготавливает оборонительные позиции, включая возможные ловушки, в ожидании потенциального американского наступления.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант захвата острова Харг как способ усилить давление на Иран и добиться открытия Ормузского пролива для судоходства.

    Американские официальные лица и военные эксперты предупреждают о высоких рисках значительных потерь в случае подобной операции, отмечая, что остров хорошо укреплен и дополнительно усилен переносными зенитными ракетными комплексами.

    На фоне этих оценок США направили в регион около 1000 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии и порядка 5000 морских пехотинцев, часть из которых перебрасывается на десантном корабле USS Tripoli, который, по данным NBC News, может сыграть ключевую роль в возможной операции.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Тегеран готовится к подобному сценарию, предупредив о готовности нанести удары по инфраструктуре региональных государств в случае атаки.

    — Наши силы отслеживают все передвижения противника, и в случае любого шага все жизненно важные объекты будут подвергнуты непрерывным ударам, — заявил он.

    Чем так важен остров Харг для Ирана

    Остров Харг расположен примерно в 30 км от побережья Ирана в Персидском заливе и является ключевым центром нефтяной инфраструктуры страны. Через его терминалы проходит около 90% экспорта иранской нефти, что делает его критически важным элементом экономики. Несмотря на небольшую площадь (около 21 км²), на острове сосредоточены крупные хранилища, трубопроводы и экспортные мощности.

    Иран усиливает оборону острова Харг на фоне опасений возможной операции США
    Инфографика: Anadolu

    Нефть поступает на остров по подводным и наземным трубопроводам с месторождений, после чего хранится в резервуарах и отгружается на супертанкеры, главным образом для поставок на азиатские рынки. Мощности хранения достигают примерно 28 млн баррелей, а потенциальная загрузка — до 7 млн баррелей в сутки, однако из-за санкций фактический экспорт составляет около 60–65% от возможного уровня.

    Стратегическая значимость острова во многом связана с наличием глубоководного порта, позволяющего обслуживать крупные танкеры, что затруднительно на мелководном побережье Ирана. Благодаря этому Харг остается главным логистическим узлом экспорта нефти и одним из наиболее охраняемых объектов страны.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
