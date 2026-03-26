Конгрессмены США против отправки американских войск в Иран

В среду за закрытыми дверями разгорелся скандал, когда представители министерства обороны и разведки проинформировали некоторых законодателей о войне в Иране, сообщает NBC News.

По словам четырех представителей Конгресса, присутствовавших на брифинге, республиканцы и демократы выразили недовольство отсутствием ясности и информации о стратегии президента Дональда Трампа.

— У них не было ни плана, ни стратегии, ни конечной цели, и они не дали никаких ответов. Непонятно, есть ли у них план или он есть, но они не делятся им с членами комитета, — сообщил один из представителей Конгресса США.

Председатель комитета по вооруженным силам, член Палаты представителей от штата Алабама Майк Роджерс в текстовом сообщении для NBC News после брифинга признал, что «все брифинги, которые мы получали в течение последних нескольких месяцев», вызывали у него некоторое разочарование.

— Я полностью поддерживаю действия администрации в Иране. Но при проведении брифингов с членами Конгресса они должны быть готовы предоставлять содержательную информацию и более полно отвечать на вопросы, — отметил Майк Роджерс.

Член Палаты представителей Нэнси Мейс, республиканка от штата Южная Каролина, раскритиковала брифинг, написала в Х: «Только что вышла с брифинга по вооруженным силам в Палате представителей по Ирану. Позвольте мне повторить: я не буду поддерживать отправку войск в Иран, тем более после этого брифинга».

Четверо представителей Конгресса, участвовавших в брифинге, также выразили недовольство в адрес министерства обороны и разведывательных служб из-за того, что, по их мнению, у них нет единой стратегии ведения войны, в частности, неясен ее исход. По их словам, напряженность возросла из-за противоречивых объяснений администрации по поводу причин начала войны.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет потерпел крушение в Ираке.