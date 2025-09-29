В Кокшетау горел многоквартирный дом: эвакуировали 28 человек

Как сообщают спасатели, огонь вспыхнул на балконе 4-го этажа, после чего распространился на балкон этажом выше.

— Пожар был оперативно ликвидирован. Для подачи воды на верхние этажи была задействована автолестница, что позволило эффективно тушить огонь снаружи. По лестничному маршу были выведены из задымлённого подъезда 28 человек, среди которых было 8 детей, — говорится в сообщении.