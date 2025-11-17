Пожар по повышенному рангу тушат в Костанае

— На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для тушения организовано бесперебойная подача воды и поданы несколько водяных стволов. Тушение осложняется сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой, — сообщает МЧС РК.

В ведомстве подчеркивают, на месте спасатели работают по повышенному рангу.

— Информация о пострадавших на 112 не поступала, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Карабулак Талгарского района Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси.