09:27, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пожар по повышенному рангу тушат в Костанае
Возгорание отдельностоящего ангара в г. Костанай по ул. Уральская тушат в эти минуты огнеборцы Костаная, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для тушения организовано бесперебойная подача воды и поданы несколько водяных стволов. Тушение осложняется сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой, — сообщает МЧС РК.
В ведомстве подчеркивают, на месте спасатели работают по повышенному рангу.
— Информация о пострадавших на 112 не поступала, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в селе Карабулак Талгарского района Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси.