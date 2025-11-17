РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:27, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар по повышенному рангу тушат в Костанае

    Возгорание отдельностоящего ангара в г. Костанай по ул. Уральская тушат в эти минуты огнеборцы Костаная, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК. 

    пожарные
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    — На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для тушения организовано бесперебойная подача воды и поданы несколько водяных стволов. Тушение осложняется сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой, — сообщает МЧС РК.

    В ведомстве подчеркивают, на месте спасатели работают по повышенному рангу.

    — Информация о пострадавших на 112 не поступала, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в селе Карабулак Талгарского района Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. 

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Костанай
    Асель Елюбаева
