Многоквартирный жилой дом загорелся близ Талгара

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу. На месте был развернут штаб по тушению пожара. К ликвидации возгорания привлекались 5 звеньев газодымозащитной службы, водоснабжение было организовано подвозом от пожарного гидранта.

В ходе разведки спасатели со второго этажа спасли двух взрослых, передав их работникам бригады скорой медицинской помощи.

Благодаря профессиональным действиям спасателей на безопасное место вынесено 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв. До прибытия подразделений ДЧС пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Пожар полностью ликвидирован. На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовки ДЧС и двух автобусов МИО.

