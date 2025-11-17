РУ
    10:44, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар на трансформаторной подстанции в Алматы оставил часть города без светофоров

    В Ауэзовском районе произошло возгорание трансформаторной подстанции, из за чего часть домов и светофоров осталась без электричества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подстанция горит
    Кадр из видео

    Очевидцы сообщают, что около 9 утра в районе озера Сайран был слышен хлопок. Почти одновременно в ряде домов Ауэзовского и Бостандыкского районов отключилось электричество, а светофоры временно вышли из строя.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что сегодня в 08:53 поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на улице Утеген батыра, 76.

    На место оперативно были направлены пожарные расчеты.

    — По прибытию установлено открытое горение трансформаторной подстанции на площади 0,2 квадрадратного метра. Сотрудниками электросетевой компании принимаются меры по отключению объекта от электроэнергии, — сообщили в ДЧС Алматы.

    В департаменте также отметили, что на данный момент нет открытого огня. Пожарные проводят работу с соблюдением всех мер безопасности, учитывая специфику объекта. К ликвидации возгорания привлечены 2 единицы техники и 9 сотрудников пожарной службы.

    Напомним, вечером 13 ноября жители более десяти микрорайонов Алатауского района Алматы остались без электроснабжения. Во всех домах Алатауского района спустя почти сутки после аварии вернули электричество.

