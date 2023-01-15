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Пожар на складе недалеко от барахолки произошел в Алматы

15 Января 2023, 11:40
Пожар на складе недалеко от барахолки произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Жетысуском районе Алматы по улице Москвина загорелся склад с товарами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара распространяется в соцсетях.

Как сообщили в ДЧС, силы и средства работают по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Москвина, д.7.

«Происходит горение складского помещения, на месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

В настоящее время проводится эвакуация товарно-материальных ценностей со складов.


Фото, видео: пресс-служба ДЧС Алматы


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