Пожар на шахте «Казахстанская» до сих пор не потушен - МЧС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На шахте продолжаются работы по тушению очагов пожаров и возведению гипсовых перемычек на аварийном участке. Газовая обстановка находится под постоянным контроле. Ухудшения показателей температуры в местах проведения работ нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.



24 августа в Караганде под председательством Министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова проведено совещание Правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте «Казахстанская».

Были заслушаны отчеты подкомиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения пожара на шахте. Обсуждены вопросы, возникающие при расследовании несчастного случая, и пути их решения.

Сырым Шарипханов поручил обеспечить привлекаемых экспертов необходимыми материалами, проектно-технической документацией и создать условия для их эффективной работы. Также указано о необходимости осмотра и обследования самоспасателей шахтеров.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.