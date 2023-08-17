Поиски пятерых шахтеров в Карагандинской области продолжаются

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжаются поиски пятерых шахтеров, которых не нашли при эвакуации. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора горно-рудного сегмента «Арселор-Миттал Темиртау» Сергей Огай, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По состоянию на 16.40 продолжаются поиски пятерых наших работников, которые не выехали на поверхность. Поисками занимаются пять отделений из 12, расположенных на шахте. Поиски затруднены сильной задымленностью горных выработок. О дальнейшей информации мы будем вас информировать», - сказал Сергей Огай.

Напомним, сегодня, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии четырех пострадавших шахтеров.

На данный момент двое пострадавших находятся в центральной больнице Шахтинска.



«Предварительный диагноз шахтеров - отравление угарным газом легкой степени тяжести. Еще двое находятся в клинике Макажанова. Предварительный диагноз - отравление угарным газом тяжелой степени. Им оказывают медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе ведомства.