    12:07, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Пожар на полигоне под Алматы: оборудованы дополнительные карьеры

    Четыре карьера оборудовали на территории мусорного полигона под Алматы, возгорание которого тушат уже шестые сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДЧС Алматинской области

    В ДЧС Алматинский области сообщили, что в пятницу на территории полигона твердых бытовых отходов для оперативного обеспечения грунтом оборудованы четыре карьера.

    – В настоящее время активно ведутся работы по укладке земли по всей площади. На месте происшествия работает оперативный штаб под руководством председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлана Торегелдиева, – добавили в ДЧС региона.

    На месте возгорания развернут полевой лагерь. Для личного состава организовано питание, выданы средства индивидуальной защиты, а также светоотражающие жилеты для работы в темное время суток.

    Кроме того, обеспечивается заправка топливом и снабжение необходимыми расходными материалами – маслами, антифризом, запасными частями и другими предметами.

    Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы. 

    Сообщалось, что для обеспечения стабильного напора воду забирают из реки «Терен-Кара». 

    Тушение возгорания осложняется пожарной нагрузкой

    В связи с пожаром в четверг в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

    Также жителям региона рекомендовали ограничить выход на улицу. Также санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения. 

