Пожар на полигоне под Алматы: оборудованы дополнительные карьеры

В ДЧС Алматинский области сообщили, что в пятницу на территории полигона твердых бытовых отходов для оперативного обеспечения грунтом оборудованы четыре карьера.

– В настоящее время активно ведутся работы по укладке земли по всей площади. На месте происшествия работает оперативный штаб под руководством председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлана Торегелдиева, – добавили в ДЧС региона.

На месте возгорания развернут полевой лагерь. Для личного состава организовано питание, выданы средства индивидуальной защиты, а также светоотражающие жилеты для работы в темное время суток.

Кроме того, обеспечивается заправка топливом и снабжение необходимыми расходными материалами – маслами, антифризом, запасными частями и другими предметами.

Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы.

Сообщалось, что для обеспечения стабильного напора воду забирают из реки «Терен-Кара».

Тушение возгорания осложняется пожарной нагрузкой

В связи с пожаром в четверг в городе Алатау введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Также жителям региона рекомендовали ограничить выход на улицу. Также санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.



