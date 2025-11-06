Пожар на оптово-розничном рынке в Астане ликвидирован

Как сообщалось ранее, огнем были охвачены два бутика в одноэтажном здании ангарного типа.

На месте развернут был оперативный штаб. Обеспечена бесперебойная подача воды.

На месте спасатели работают по повышенному рангу.

Тушение пожара осложнялось тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрел развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильного задымления.

Спасатели проверили здание на наличие людей, на момент возгорания посетителей было.

В ликвидации было задействовано 95 человек личного состава и 25 единиц техники ДЧС.

Минувшим днем огнеборцы тушили пожар в административном здании в центре Алматы.