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    21:03, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожар на Кок-Тобе ликвидирован

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар на склонах гор в районе Кок-Тобе тушили 130 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что 6 сентября в 18:58 пожарные были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, улица Жанибекова, около дома 78.

    «По прибытии обнаружено возгорание участков склона горы на предварительной площади 3 гектара, незамедлительно наращены силы и средства служб взаимодействия города. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. Принятыми оперативными мерами, в 20:22 достигнута полная локализация. В 20:35 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

    Оперативными действиями пожарных подразделений не допущено распространения огня на смотровую площадку и парк «Кок-Тобе».

    На месте задействовано 19 единиц пожарной техники с поливомоечной машиной и 130 человек личного состава.

    Как сообщалось, более 100 огнеборцев ликвидировали природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.






    Кадр из видео


    Теги:
    Пожар Алматы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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