Пожар на Кок-Тобе ликвидирован
В ДЧС Алматы сообщили, что 6 сентября в 18:58 пожарные были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, улица Жанибекова, около дома 78.
«По прибытии обнаружено возгорание участков склона горы на предварительной площади 3 гектара, незамедлительно наращены силы и средства служб взаимодействия города. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. Принятыми оперативными мерами, в 20:22 достигнута полная локализация. В 20:35 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.
Оперативными действиями пожарных подразделений не допущено распространения огня на смотровую площадку и парк «Кок-Тобе».
На месте задействовано 19 единиц пожарной техники с поливомоечной машиной и 130 человек личного состава.
Как сообщалось, более 100 огнеборцев ликвидировали природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.
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