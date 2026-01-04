Пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии: продолжается опознание жертв

Опознание других жертв продолжается. Трагедия унесла жизни 40 человек, еще 119 получили ранения — шесть человек пока не идентифицированы.

Как пишет издание, владельцами бара оказалась семейная пара французов. У них несколько заведений в Кран-Монтане. Бар Le Constellation они купили в 2015 году и тогда же провели там ремонт. По данным швейцарского портала 20 Minuten, в рамках реновации была сужена лестница из полуподвального помещения, где начался пожар.

— Для праздновавших там Новый год молодых людей это стало серьезным препятствием, когда они в панике пытались покинуть бар. В ходе того же ремонта по всему потолку подвала установили акустические панели из пены. Именно они мгновенно загорелись от бенгальских огней. Владелица бара сама получила ожог руки. Ее муж заявил, что хозяева полностью сотрудничают со следствием, их уже допросили, — говорится в сообщении.

По словам мужчины, бар трижды проверялся за последние 10 лет, а при ремонте все нормы были соблюдены. Местные власти, отвечавшие за проверку бара, сообщили, что передали следствию все документы о Le Constellation. Прокуратура Вале открыла уголовное расследование, но не против конкретных лиц, а для выяснения причин трагеди

Напомним, пятидневный траур объявили в Швейцарии.

Как сообщалось ранее, среди многочисленных жертв пожара в баре «Le Constellation» оказался Тахирис Дос Сантос — 19-летний перспективный игрок футбольного клуба «Мец» (Франция).