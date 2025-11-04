РУ
    12:50, 04 Ноябрь 2025

    Появится ли мясо сайгаков в супермаркетах, рассказали в Минсельхозе

    Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин ответил на вопрос о том, появится ли в будущем мясо сайгаков в супермаркетах или крупных торговых сетях страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мясо Сайгака Ақбөкен еті
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    — Регулированием вопросов, связанных с сайгаками, занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Мы, со своей стороны, осуществляем ветеринарный контроль всех убойных пунктов, где проводится забой. На сегодняшний день реализация не ограничена, потому что, прежде чем вводить какие-либо ограничения, мы проводим мониторинг. Все находится под контролем: мы отслеживаем, есть ли заболевания или нет. На данный момент опасений нет, поэтому реализация ведется без ограничений, — заявил Амангалий Бердалин на брифинге в Правительсве. 

    На уточняющий вопрос журналистов о возможном появлении мяса сайгаков в супермаркетах вице-министр сообщил, что его реализация планируется.

    Ранее мы писали о том, что в одном из предприятий Западно-Казахстанской области готовятся к продаже консервированного мяса сайгаков.

    Где в Казахстане можно купить мясо сайгаков, читайте здесь.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
