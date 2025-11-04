Появится ли мясо сайгаков в супермаркетах, рассказали в Минсельхозе

— Регулированием вопросов, связанных с сайгаками, занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Мы, со своей стороны, осуществляем ветеринарный контроль всех убойных пунктов, где проводится забой. На сегодняшний день реализация не ограничена, потому что, прежде чем вводить какие-либо ограничения, мы проводим мониторинг. Все находится под контролем: мы отслеживаем, есть ли заболевания или нет. На данный момент опасений нет, поэтому реализация ведется без ограничений, — заявил Амангалий Бердалин на брифинге в Правительсве.

На уточняющий вопрос журналистов о возможном появлении мяса сайгаков в супермаркетах вице-министр сообщил, что его реализация планируется.

