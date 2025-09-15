РУ
    Повышенное загрязнение воздуха ожидается в пяти городах Казахстана

    15 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    В Усть-Каменогорске уже в этом году установят 25 новых постов мониторинга воздуха
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Метеорологические условия в этих пяти городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в понедельник на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центральных регионах Казахстана пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы. 

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    — сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    — людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    — ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Отметим, что в Актобе повышенное загрязнение воздуха прогнозируется уже третий день подряд.

