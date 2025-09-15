РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:37, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Казахстане 15 сентября

    15 сентября в Казахстане синоптики прогнозируют дожди с грозами, усиление ветра и туманы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Фото: freepik

    Согласно прогнозу, атмосферные фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на западные, северо-западные, южные, юго-восточные, центральные регионы РК — пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, ночью в Мангистауской области прогнозируются сильные дожди.

    Под влиянием отрога северо-западного антициклона на остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы. 

    Ночью на востоке, в центре области Абай, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, севере Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    Ночью на востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    На севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке Магистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в понедельник в Астане и 15 областях. 

