Туман, заморозки и град: штормовая погода ожидается в Астане и 15 областях

В Астане 15 сентября ночью и утром ожидается туман.

15 сентября ночью на севере, западе области Улытау ожидаются гроза, град, на севере, юге, в центре области — шквал. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем на севере, юге, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, временами порывы 15-18 м/с.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются гроза, град, на западе, востоке, юге области — шквал. Ночью и утром на севере, востоке области — туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на западе, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юге, западе, области ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается области туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

На юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области — туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.