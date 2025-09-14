РУ
    Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

    14 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городе Актобе, ночью в городах Астана, Костанай, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Фото: freepik.com

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). 

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    — сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    — людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    — ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Отметим, что в Актобе повышенное загрязнение воздуха прогнозируется уже второй день подряд.

    Теги:
    Загрязнение воздуха Метеоусловия Астана Экология Актобе Костанай
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
