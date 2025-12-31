РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:26, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана

    31 декабря благоприятные метеорологические условия ожидаются практически по всему Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    непогода тучи штормовое метеоусловия бұлттар ауа райы
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По информации синоптиков, 31 декабря 2025 года в Алматы, ночью — в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.

    Теги:
    Атырау Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Экология Алматы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают