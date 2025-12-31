Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана
31 декабря благоприятные метеорологические условия ожидаются практически по всему Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 31 декабря 2025 года в Алматы, ночью — в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.