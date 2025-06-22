Повышения радиационного фона после ударов США по Ирану не зафиксировано

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а также иранские, кувейтские и саудовские органы ядерного надзора заявили, что после ударов США по ядерным объектам Ирана, не зафиксировано повышения радиационного фона. Объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе, по официальным данным, не представляют угрозы для окружающей среды.

В опубликованном сообщении МАГАТЭ сообщается, что агентство «не зафиксировало увеличения уровня радиации за пределами объектов» и продолжает мониторинг ситуации.

Иранская Организация по атомной энергии подтвердила, что «данные с радиационных систем и результаты полевых обследований не показывают признаков загрязнения или угрозы для населения». Замглавы организации Реза Кардан отметил, что заранее были приняты меры по обеспечению безопасности, и радиационное загрязнение за пределами объектов отсутствует.

— Население может продолжать нормальную жизнь вблизи этих площадок без каких-либо опасений, — заявил он в интервью агентству IRNA.

Кроме того, официальные лица в Иране сообщили, что на момент удара в помещениях не находилось радиоактивных материалов, что снижает риск даже потенциальных утечек. По данным агентства IRNA, из объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане предварительно были вывезены обогащенные материалы.

Инфографика: BBC / Источник: МАГАТЭ, Nuclear Threat Initiative (NTI)

Национальная комиссия по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии заявила, что «не было зафиксировано радиоактивных воздействий на территорию королевства и соседние государства Персидского залива».

Аналогичное заявление распространила Национальная гвардия Кувейта: в сообщении говорится, что Центр химической защиты и радиационного мониторинга шейха Салема аль-Али не обнаружил изменений в радиационном фоне в воздушном и морском пространстве страны.

Ситуация в зонах, прилегающих к ядерным объектам, по оценке всех задействованных структур, остается стабильной и контролируемой.

МАГАТЭ заявило, что продолжит предоставлять обновленные оценки по мере поступления дополнительной информации.

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