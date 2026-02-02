РУ
    Повышение статуса адвокатуры даст более прочное закрепление правовой помощи в Конституции — эксперт

    Юридическое сообщество внимательно следило за работой Конституционной комиссии, отметил главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК Николай Турецкий. Он поделился своим мнением о проекте новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Особо спикер остановился на разделе 4 «Курултай».

    — Ранее вопрос поднимался о целесообразности двухпалатного Парламента, чаще всего дискуссии заканчивались в кулуарах, и в некоторых научных публикациях. И только по предложению Президента Касым-Жомарта Токаева эта тема была вынесена, как одно из главных направлений по дальнейшему развитию демократии в Казахстане. Серьезно меняется структура. Курултай будет состоять из 145 депутатов. При этом субъектом законодательной инициативы остановится и новый орган Халық Кеңесі, что усиливает роль «народных масс» в законотворческом процессе, — считает Николай Турецкий.

    Он также обратил внимание на положения статьи 56 проекта Конституции, где, в частности, предусмотрено, что депутаты Курултая вправе обратиться к Президенту об освобождении от должности члена Правительства за неисполнение им законов Республики Казахстан.

    — Полномочия депутатов Курултая, как высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть, достаточно подобно прописаны, отметил спикер.

    Кроме того, эксперт считает важным шагом к более прочному закреплению правовой помощи в Конституции включение отдельной статьи о статусе адвокатуры. Этот шаг призван содействовать в реализации конституционных прав на судебную защиту и получение юридической помощи.

    — Отдельные эксперты подчеркивают, что норма о статусе адвокатуры будет дорабатываться, но сама идея закрепления адвокатуры в Основном законе уже заложена в проекте. Это существенное нововведение, поскольку в действующей Конституции РК ранее такого прямого закрепления адвокатуры не было — вопросы юридической помощи оставались на уровне законов. В международном контексте это сближает Казахстан с такими странами, как Испания, Бразилия и Португалия, где адвокатура конституционно признана, и укрепляет правовой статус адвокатов внутри правовой системы страны, — заключил Николай Турецкий.

    Появление адвокатуры в проекте новой Конституции Республики Казахстан является важным и долгожданным шагом вперед, считает адвокат Коллегии адвокатов области Улытау, член Президиума Республиканской коллегии адвокатов Гаухар Айтжанова. Своими доводами она поделилась здесь

