Что меняет новая Конституция для защиты прав человека

По ее словам, впервые на конституционном уровне прямо закрепляется участие адвокатуры в обеспечении права человека на судебную защиту и получение юридической помощи. Это значимый сигнал для всей правовой системы.

— Это важный шаг, поскольку государство фактически признает особую роль адвокатуры в защите прав и свобод человека, — отмечает адвокат.

Вместе с тем, как подчёркивает Гаухар Айтжанова, в нынешнем виде данная норма носит в большей степени декларативный характер. Конституция фиксирует роль адвокатуры, однако практически не затрагивает вопрос защиты самой адвокатской деятельности.

— Без независимого и защищённого адвоката право на защиту в реальной практике не работает, — подчеркивает она.

Особое внимание адвокат обращает на формулировку о том, что юридическая помощь может оказываться «адвокатами и иными лицами». По ее мнению, в гражданско-правовых спорах такой подход допустим, однако в делах, связанных с уголовным преследованием, задержанием и ограничением свободы, юридическая помощь должна рассматриваться не как услуга, а как конституционная гарантия от произвола.

— Адвокат отличается от любых «иных лиц» наличием профессиональных гарантий — адвокатской тайны, независимости от органов преследования и процессуальных прав. Если эти различия не будут чётко обозначены, существует риск размывания самой конституционной гарантии права на защиту, — считает Айтжанова.

По ее мнению, логично, чтобы Конституция не только упоминала адвокатуру, но и закрепляла базовые принципы ее деятельности — независимость, запрет вмешательства и защиту адвокатской тайны. Детали могут регулироваться отраслевым законодательством, однако конституционный минимум должен быть четким и недвусмысленным.

В целом, как отмечает адвокат, ключевая цель конституционной реформы заключается в сокращении разрыва между формальным провозглашением прав и их реальной защитой.

— Долгое время Конституция воспринималась как общий ориентир, тогда как реальные гарантии прав человека определялись обычными законами и правоприменительной практикой. Реформа направлена на то, чтобы базовые права работали не как декларации, а как реальные стандарты для государства и суда, — поясняет она.

Отдельной задачей реформы, по ее словам, является более четкое определение баланса между правами человека и публичными интересами, который должен вытекать именно из Конституции, а не формироваться ситуативно.

Говоря о судебной системе, Гаухар Айтжанова подчеркивает, что сама реформа не делает суд полностью независимым автоматически, однако существенно меняет условия его работы.

— Конституционные правила становятся более жесткими и понятными, а значит, пространство для произвольных решений сокращается, — считает адвокат.

Усиление процессуальных гарантий на уровне Конституции, по ее мнению, напрямую влияет и на судебную практику.

— Когда такие принципы, как презумпция невиновности и защита личной свободы, закреплены именно как конституционные нормы, суду сложнее отходить от них в пользу формального обвинительного подхода, — резюмировала Гаухар Айтжанова.

Ранее сообщалось, что проект новой Конституции институционально укрепляет элементы Good Governance.

31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.