РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:26, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции институционально укрепляет элементы Good Governance

    По мнению директора Института управления Академии государственного управления при Президенте Куралай Садыковой, Конституционная реформа в Казахстане фундаментально обновляет юридическую основу государственного устройства, передает корреспондент агенства Kazinform. 

    Куралай Садыкова
    Фото из личного архива

    К числу наиболее значимых положений проекта новой Конституции эксперт отнесла обновление преамбулы и добавление новых разделов Основного закона, расширение прав и свобод граждан, а также институциональные инновации, включая учреждение Халық Кеңесі в качестве консультативного органа и усиление статуса Конституционного суда как независимого органа конституционного контроля.

    — Сегодняшняя масштабная конституционная реформа направлена на глубокую трансформацию системы государственного устройства. Изменение и дополнение 84% текста закономерно позволяет говорить не о переосмыслении, а о принятии новой Конституции и, с позиций доктрины конституционализма, соответствует как материальному, так и формальному пониманию сущности общественного договора. На мой взгляд, конституционные новеллы институционально укрепляют элементы Good Governance — системы принципов управления, ориентированных на развитие эффективных институтов государства и общества, — комментирует Куралай Садыкова.

    Важной частью конституционных преобразований, по ее мнению, являются укрепление правового порядка, повышение транспарентности и подотчетности государственных институтов, а также расширение участия граждан в политических процессах посредством обновленной законодательной архитектуры.

    — В проекте новой Конституции ключевым остается признание человека и его прав в качестве высшей ценности государства, что отражает ориентацию на человекоцентричность управления, — считает эксперт.

    Речь идет об укреплении прав и свобод человека и гражданина как высшей, абсолютной и незыблемой конституционной ценности, расширение юридической защиты личности, повышение прозрачности и подотчетности власти, а также создание механизмов для постоянного диалога между государственными институтами и гражданским обществом.

    Обзор главных итогов обсуждения новой Конституции – в аналитическом обзоре агентства Kazinform. 

    Теги:
    Экспертиза Права человека Реформы Токаева Политика Общество Конституционная реформа
    Юлия Полонская
    Юлия Полонская
    Автор
    Сейчас читают