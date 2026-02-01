Проект новой Конституции институционально укрепляет элементы Good Governance

К числу наиболее значимых положений проекта новой Конституции эксперт отнесла обновление преамбулы и добавление новых разделов Основного закона, расширение прав и свобод граждан, а также институциональные инновации, включая учреждение Халық Кеңесі в качестве консультативного органа и усиление статуса Конституционного суда как независимого органа конституционного контроля.

— Сегодняшняя масштабная конституционная реформа направлена на глубокую трансформацию системы государственного устройства. Изменение и дополнение 84% текста закономерно позволяет говорить не о переосмыслении, а о принятии новой Конституции и, с позиций доктрины конституционализма, соответствует как материальному, так и формальному пониманию сущности общественного договора. На мой взгляд, конституционные новеллы институционально укрепляют элементы Good Governance — системы принципов управления, ориентированных на развитие эффективных институтов государства и общества, — комментирует Куралай Садыкова.

Важной частью конституционных преобразований, по ее мнению, являются укрепление правового порядка, повышение транспарентности и подотчетности государственных институтов, а также расширение участия граждан в политических процессах посредством обновленной законодательной архитектуры.

— В проекте новой Конституции ключевым остается признание человека и его прав в качестве высшей ценности государства, что отражает ориентацию на человекоцентричность управления, — считает эксперт.

Речь идет об укреплении прав и свобод человека и гражданина как высшей, абсолютной и незыблемой конституционной ценности, расширение юридической защиты личности, повышение прозрачности и подотчетности власти, а также создание механизмов для постоянного диалога между государственными институтами и гражданским обществом.

Обзор главных итогов обсуждения новой Конституции – в аналитическом обзоре агентства Kazinform.