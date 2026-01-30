Адаптация к вызовам времени: Казахстан принимает новую Конституцию

Концептуальное переосмысление: новый проект Основного закона

Прямая вовлеченность общества через открытые заседания стала символом того, что конституционные изменения — это не закрытый процесс, а общенациональный диалог, от которого зависит будущее Казахстана в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В Послании народу 8 сентября 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев впервые озвучил идею перехода к однопалатному Парламенту. Работа над парламентской реформой началась уже в октябре, с формирования рабочей группы, в которую вошли юристы, эксперты, представители политических партий и общественных организаций.

Пятый Курултай в Кызылорде внес в этот процесс более четкие контуры - было заявлено о необходимости глубокой ревизии конституционных норм, расширения участия граждан в управлении государством и укрепления правовых гарантий личности.

После была создана Конституционная комиссия, перед которой встала задача аккумулировать предложения граждан и институтов, систематизировать их и подготовить сводный проект поправок.

Результаты этой деятельности показали, что переписать, по сути, придется 84% текста Основного закона Казахстана. В текущей редакции проект новой Конституции выглядит следующим образом: Преамбула, 11 разделов и 95 статей. Включены два новых раздела – «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию». Еще 4 раздела переименованы.

В целом изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей. При таком масштабе обновления уместно, как отмечали члены комиссии, ставить вопрос о принятии новой Конституции, а не о редактировании настоящей.

Фото: Конституционный суд

При этом, выступая на Комиссии, Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин, подчеркнул, что основная новизна Конституции заключается вовсе не в масштабности поправок, а в ее концептуальном переосмыслении. Документ перестал быть лишь набором правовых норм, он превратился в основу, закрепляющую ключевые ценности и ориентиры развития государства и общества. Изменения затронули большую часть положений, но главное — это новый смысл и значение норм, отражающих современное понимание роли Конституции.

Курултай: однопалатный парламент и расширенные полномочия

Одним из ключевых решений Конституционной комиссии стало определение состава Курултая — нового однопалатного Парламента, который будет включать 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет. Такая модель усиливает институциональную роль партий, способствует развитию кадровой политики и повышает их ответственность перед обществом.

Полномочия Курултая довольно широки: он будет объявлять выборы Президента и инициировать проведение республиканских референдумов, давать согласие на назначение Вице-президента, Премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Кроме того, Курултай получит право решать вопросы лишения неприкосновенности судей Конституционного и Верховного судов, а также собственных депутатов по представлению Генерального прокурора.

Особое значение имеет усиление контроля Курултая над деятельностью Правительства. Палата будет утверждать отчет об исполнении бюджета, а его непринятие станет выражением недоверия Кабмину.

Депутаты вправе заслушивать отчеты министров и направлять Президенту предложения об их освобождении от должности. Таким образом, Курултай становится не только органом законотворчества, но и ключевым институтом парламентского контроля.

Фото из личного архива

По мнению политолога Фархада Касенова, введение однопалатного Парламента и переход к полностью пропорциональной системе создадут условия для того, чтобы партии стали реальными представителями различных социальных и профессиональных слоев общества.

- Пятипроцентный барьер и гарантированное представительство в случае его преодоления стимулируют межпартийную конкуренцию, а это, в свою очередь, усиливает политическую динамику и повышает ответственность партий перед гражданами. Важно отметить, что упразднение двухпалатной структуры и упрощение законодательного процесса приведет к ускорению принятия решений, - отметил эксперт.

Это, безусловно, увеличивает эффективность работы Парламента, но одновременно требует от партий и депутатов большей зрелости и ответственности, поскольку балансирующая роль Сената будет отсутствовать.

- В конечном счете, главная задача реформы – повышение доверия граждан к власти. Это возможно лишь тогда, когда люди видят прямую связь между своим выбором и результатами политического процесса. Новая система создает именно такую логику: поддержка партии на выборах трансформируется в ее реальное представительство в Курултае. Таким образом, граждане получают ощущение влияния на принятие решений, а партии – стимул к честной конкуренции и выполнению своих обещаний. Все это вместе формирует основу для укрепления демократических институтов и повышения уровня доверия к государственным органам, - комментирует Фархад Касенов.

Вице-президент и Халық Кеңесі: новые институты власти

Учреждение должности вице-президента является важным нововведением реформы. Он будет назначаться Президентом с согласия Курултая и получит полномочия представлять интересы Казахстана в международных отношениях, взаимодействовать с органами власти и общественными организациями. При этом предусмотрены строгие ограничения: запрет на членство в политических партиях, предпринимательскую деятельность и совмещение с другими оплачиваемыми должностями. Такой подход обеспечивает политическую нейтральность и равные условия для всех партий.

Этот институт существовал в Казахстане в начале 1990-х годов, но нынешняя инициатива не является простым возвратом к прошлой модели.

- Важно, что полномочия и функции Вице-президента будут закреплены в Конституции, включая порядок временного исполнения обязанностей главы государства. Президент подчеркнул, что в случае невозможности исполнения полномочий самим Президентом в течение двух месяцев должен быть избран новый глава государства. Именно в этот переходный период особое значение приобретает фигура вице-президента: кто будет руководить страной, пока не избран новый Президент? Ранее эту роль выполнял председатель Сената, но в условиях упразднения этой палаты вопрос требует нового решения. Таким образом, пост Вице-президента должен не только укрепить президентскую вертикаль власти, но и обеспечить баланс между ветвями власти — законодательной, исполнительной и судебной, - говорит главный научный сотрудник Института философии политологии и религиоведения Юрий Булуктаев.

Фото из личного архива

Еще одним элементом реформы стало предложение о создании Халық Кеңесі – Народного Совета как высшего консультативного органа, представляющего интересы народа. Его состав будет формироваться Президентом из числа граждан, а основные полномочия включат разработку предложений по внутренней политике, укреплению общественного согласия и продвижению национальных ценностей. Впервые Народному Совету предлагается предоставить право законодательной инициативы, что значительно расширяет его роль в политической системе. Деятельность Совета будет регламентироваться отдельным конституционным законом, а высшим органом станет ежегодная Сессия.

Как отмечает Фархад Касенов, предлагаемые изменения в политической архитектуре Казахстана действительно можно рассматривать как мощный импульс для демократизации и оживления политической жизни страны.

- Создание Халық Кеңесі с правом законодательной инициативы добавляет новый элемент в систему власти. Этот орган призван не только выполнять функции консультативной площадки, но и стать инструментом консолидации общества, укрепления межэтнического согласия и продвижения общенациональных ценностей. Включение его в политическую архитектуру усиливает горизонтальные связи между обществом и государством, создавая дополнительные каналы для выражения общественного запроса, - комментирует эксперт.

Государственность, права и свободы: новые акценты

Одним из ключевых направлений реформы стало укрепление основ государственности и национальной идентичности. В предложениях депутатов и экспертов особое внимание уделяется обновлению преамбулы Конституции, где Казахстан должен предстать как единая нация с унитарным устройством, нерушимыми границами и территориальной целостностью.

В этом же блоке закрепляется идея «Справедливого Казахстана» и ее центральный принцип «Закон и Порядок». Дополнительно Союз юристов предложил прямо закрепить норму об отделении религии от государства, что обеспечит нейтральный характер власти и равное отношение ко всем гражданам независимо от вероисповедания.

Важным направлением стало усиление прав и свобод граждан. Предлагается сократить срок содержания под стражей без санкции суда до 48 часов, закрепить принцип «Миранды» и конституционный статус адвокатуры как самостоятельного института защиты прав.

В Конституции будет отражена статьи об абсолютной ценности жизни человека, презумпции невиновности и недопустимости повторного наказания за одно деяние. Эти нормы усиливают гарантии справедливости и правовой защиты, формируя современную систему прав человека.

Человеческий капитал, цифровая безопасность и экология

Реформа предусматривает закрепление в Основном законе страны развития человеческого капитала, образования, инноваций и культуры как стратегической основы деятельности государства.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

В этом контексте усиливается охрана интеллектуальной собственности и уточняются нормы о свободе слова: она не должна посягать на честь, достоинство и общественный порядок. Особое внимание уделено защите персональных данных в условиях цифровых рисков, что обеспечивает неприкосновенность частной жизни и свободу от незаконного сбора и обработки информации.

В Конституцию предлагается включить нормы о гражданской ответственности за сохранение природы, что соответствует курсу на устойчивое развитие, и программу «Таза Қазақстан».

Отдельная тема – новая редакция Конституции должна закрепить светский характер образования и принцип отделения религии от государства. По мнению членов Конституционной комиссии, это раз и навсегда исключит возможность разночтений и обеспечит нейтральность власти по отношению ко всем гражданам независимо от их вероисповедания.

Школа и система воспитания должны оставаться пространством равных возможностей, и прямая конституционная норма в этом направлении станет ясным ориентиром для образовательной политики, исключая навязывание религиозных догм и обеспечивая единый цивилизационный стандарт.

- Таким образом, весь пакет предложений можно рассматривать как новый этап надежд и преобразований. Он охватывает не только политические реформы, но и формирование новой модели взаимодействия государства и общества. Успех этих инициатив будет зависеть от качества конституционных поправок, от работы законодателей и юристов, а также от способности новых институтов реально представлять интересы народа и контролировать власть. В этом заключается суть политической модернизации: переход от формальных изменений к реальным механизмам, которые обеспечат участие гражданского общества и укрепят доверие к государственным институтам, - говорит Юрий Булуктаев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Создавая новую Конституцию, Казахстан делает очередной шаг не только к демократизации, но и к формированию зрелой политической культуры, где ответственность власти и участие общества становятся взаимными. Этот выбор отражает стремление соединить устойчивость институтов с динамикой развития, создавая систему, способную адаптироваться к вызовам времени. Главные ценности человека и национальные интересы должны стать единым видением будущего для каждого казахстанца. Новая Конституция страны обеспечит этот ориентир.

Работа Комиссии по конституционной реформе продолжается, сегодня состоится шестое ее заседание.

Подробный анализ всех предложений в новый Основной закон страны - в комментариях экспертов и членов Конституционной комиссии.