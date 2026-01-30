РУ
    30 лет Парламенту Казахстана: начало нового этапа политической эволюции

    В этом году Казахстан отмечает 30‑летие Парламента Республики Казахстан. За три десятилетия этот институт прошел путь становления и эволюции, стал площадкой для принятия ключевых политических решений и диалога общества с государством. Юбилей совпадает с новым этапом масштабной конституционной реформы, которая меняет саму архитектуру политической системы страны. О переходе к однопалатной модели и будущем казахстанского Парламентаризма – в интервью с политологом, советником председателя Правления Maqsut Narikbayev University Мирасом Жиенбаевым.

    Мирас Жиенбаев
    Фото из личного архива

    - Почему именно в этом году, на нынешнем этапе развития страны, Глава государства предлагает перейти к однопалатной модели Парламента? Какими условиями это продиктовано – экономическими, политическими, общественными? Можно ли это решение считать продолжением реформ, начатых в 2022 году?

    - Новая конституционная реформа 2026 – логичное продолжение всего комплекса политических реформ государства, начатых еще в 2019 году: по сути, мы видим как такие форматы как Национальный совет общественного доверия и позже – Национальный Курултай выполняли исторически значимую задачу генерирования новых идей, подходов и инклюзивного видения развития нашего государства, его политических институтов, системы сдержек и противовесов.

    мажилис
    Фото: Мажилис

    - Как международный контекст влияет на необходимость реформы парламента в Казахстане?

    - С точки зрения международных отношений весь мир находится на том этапе, когда прежние правила, нормы и ценности больше не работают, а новые еще не выработаны и не приняты большинством. Такие события, происходящие раз в столетие или больше, накладываются на еще более глубинные процессы трансформации самого человечества, нашей повседневной жизни, где мир словно стал «меньше», ближе и открытее чем когда-либо в мировой истории, где новые технологии стирают границы национальных государств, и мы в режиме реального времени можем наблюдать за всем происходящим, что привлекает наше внимание.

    - Какие особенности казахстанского общества определяют актуальность перехода к однопалатной модели парламента?

    - В этих условиях государства во всем мире переоценивают свои стратегии внутри и снаружи, адаптируясь к этим глобальным сдвигам. В случае с Казахстаном глобальный контекст накладывается на многоуровневую реальность нашего общества – молодого и с исключительно позитивными демографическими трендами, образованного, где процент граждан с высшим образованием выше среднемирового уровня, активного политически и экономически. Концептуально сводить смысл текущего этапа политических реформ к созданию однопалатного парламента, было бы упрощением происходящего.

    - Насколько символична парламентская реформа именно в год 30‑летия парламента?

    - Масштабная парламентская реформа в год 30-летия парламента не просто символична, она прямо говорит о том, что политическая культура и зрелось нашего общества эволюционным путем дошла до определенного высокого уровня. Сегодня наше общество готово к ответственному выбору депутатов уже обновленного парламента, усиленного с точки зрения своих полномочий и осознанности политических партий, что войдут в его состав.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    - Какие функции, на ваш взгляд, должен выполнять институт вице‑президентства на нынешнем этапе развития страны?

    - Свое видение функционала будущего вице-президента озвучил лично глава государства. На сегодня это видение можно назвать отправной точкой в дискуссии общего видения, роли и непосредственных функций этого вновь возрождаемого института государственной власти. На фоне общего интереса к этому институту представляется особенно значимым и правильным подчеркнуть концептуальную значимость возрождения самого института вице-президента как части стратегического развития нашей республики. Президент Токаев вновь демонстрирует на практике приверженность тем ценностям и идеалам, к которым он возвращается в своей риторике. Он вновь использует глубоко институциональный подход в логике этого этапа политических реформ, ведь обновленный парламент Республики должен эффективно взаимодействовать с иными органами государственной власти и находиться в общем равновесии системы сдержек и противовесов – с точки зрения теории государства и права это одно из важнейших требований для существования стабильного и сильного государства.

    Важно понимать сочетание будущего Вице-президента республики с мандатом избираемого Президента Республики Казахстан, что может быть избран только однократно на семилетний срок своих полномочий. Полностью следуя логике «Сильный Президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство» институт вице-президента, судя по всему, будет выполнять важную роль стратегического балансира между Парламентом, Администрацией Президента и Правительством.

    Сочетание полномочий на внешнеполитическом и внутриполитическом контуре, с другой стороны, позволяют нарастить мобильность и адаптивность нашего государства к условиям крайне нестабильной международной обстановки и любым ее спилловерам.

    Интервью о ключевых смыслах и долгосрочных последствиях предлагаемых изменений в Конституцию агентству Kazinform ранее дал политолог, член Конституционной комиссии Бурихан Нурмухамедов.

