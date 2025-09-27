Задействование отечественных компаний — ключевая задача при строительстве АЭС

В работе пленарного заседания также приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз, министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Мохаммед Эсмат, генеральный директор WNA Сама Бильбао-и-Леон и директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

В своем выступлении глава КАЭС отметил достижения Казахстана в области развития атомной промышленности, в том числе в добыче урана, работе первого в мире реактора БН-350, функционировании трех исследовательских реакторов, научно-исследовательских институтов и т. д.

— Тем не менее, сегодня поставлена задача по выходу на концептуально новый уровень. Создано отдельное Агентство по развитию атомной энергии, которое подотчетно непосредственно Главе государства. И перед Агентством, и перед КАЭС стоит задача по строительству нескольких атомных электростанций в стране и в целом по развитию ядерного кластера, — дополнил Е. Бердигулов.

Отвечая на вопрос о создании консорциума для реализации проекта АЭС, Ернат Бердигулов сообщил, что подобный подход открывает перед Казахстаном ряд возможностей и преимуществ. В их числе — технологический трансфер, применение лучших практик в области технологий и менеджмента.

— Более того, одной из ключевых задач в рамках строительства АЭС для нас является именно повышение локализации и задействование отечественных компаний. Расширяя пул компаний, с которыми мы можем работать, мы по сути расширяем для себя пул потенциальных партнеров, с кем мы можем создавать новые производства в стране и тем самым обеспечивать технологический трансферт и развитие, — заключил Е. Бердигулов.

Стоит отметить, что в рамках Мировой атомной недели глава ТОО «КАЭС» Ернат Бердигулов провел встречу с представителями Госкорпорации «Росатом», на которой стороны обсудили прогресс в проведении инженерно-изыскательских работ.

Кроме того, делегация приняла участие в церемонии открытия Мировой атомной недели, на которой в режиме телемоста был дан старт отгрузке корпусов двух атомных реакторов для АЭС «Эль-Дабаа» и АЭС «Аккую» в Египте и Турции.

Напомним, что Президент, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, подчеркнул, что в переговорах по строительству АЭС следует, в первую очередь, исходить из интересов нашей страны.