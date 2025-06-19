Потери воды на юге Казахстана снизились до 193 млн кубометров в год

Потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год. Проект охватывает 11 объектов в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

На сегодня сданы в эксплуатацию два объекта в Жамбылской области, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей. Завершены строительно-монтажные работы на объекте в Кызылординской области, обеспечивающем водой 15,1 тыс. га земель. На данный момент ведутся работы по его вводу в эксплуатацию.

К началу июня 2025 года в рамках проекта реконструировано 3064,88 км каналов (88,3%), 1280,87 км коллекторов (80,4%), 26 593 гидротехнических сооружений (81,6%), построено 426 наблюдательных скважин (92,4%), пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).

Завершить вторую фазу проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем планируется до конца этого года. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы на восьми объектах.

— Полная реализация проекта создаст гидромелиоративные условия для сокращения потерь поливной воды до 360 млн кубометров в год, снижения зависимости от трансграничных рек и повышения эффективности каналов на 40-70%. Будет улучшено водоснабжение на 105 тыс. га земель и их состояние, а для местных жителей будут созданы до 20 тыс. постоянных рабочих мест, — сообщил заместитель председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.

Ранее филиалы РГП «Казводхоз» подали аграриям Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Жетысу более 3 млрд 73 млн кубометров воды.