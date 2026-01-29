Потепление придет в Казахстан

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки. По РК прогнозируются туман, усиление ветра.

Что же касается температуры воздуха, по всей республике она будет постепенно повышаться. И днем 31 января столбики термометров достигнут отметки на западе, юге, юго-востоке РК 5 мороза-5 тепла, на северо-западе, севере, востоке, в центре — 2-10 мороза.

Ранее сообщалось, что февраль в Жамбылской области будет теплее обычного.