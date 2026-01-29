РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:42, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Потепление придет в Казахстан

    В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: freepik.com

    Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, в горных районах Туркестанской области 31 января пройдут сильные осадки. По РК прогнозируются туман, усиление ветра.

    Что же касается температуры воздуха, по всей республике она будет постепенно повышаться. И днем 31 января столбики термометров достигнут отметки на западе, юге, юго-востоке РК 5 мороза-5 тепла, на северо-западе, севере, востоке, в центре — 2-10 мороза.

    Ранее сообщалось, что февраль в Жамбылской области будет теплее обычного.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
