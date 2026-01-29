Февраль в Жамбылской области будет теплее обычного

По прогнозам РГП «Казгидромет» в целом февраль в Жамбылской области ожидается мягче обычного — средняя температура будет держаться около нуля и окажется примерно на один градус выше климатической нормы, что в повседневном ощущении может быть довольно заметно.

В начале месяца в области ожидается заметное понижение температуры относительно последних дней января. Ночами будет морозно — в большинстве районов около -6…-11 °C, а на севере и в горах местами холоднее. На юге области морозы окажутся мягче. Днем температура чаще будет держаться около 0 °C, местами поднимаясь до небольших плюсовых значений. Ближе к середине первой декады погода станет мягче — ночные морозы ослабеют до -2…-7 °C, а в дневные часы воздух в ряде районов прогреется до +3…+8 °C. Однако к концу этого периода в регион вновь вернется похолодание.

В середине месяца температура продолжит колебаться — ночью от -8…-13 °C до -2…-7 °C, а днем возможны как слабые минусы около -3 °C, так и уверенный плюс до +3…+8 °C. В горных районах по-прежнему будет прохладнее, тогда как в остальной части региона дневная температура нередко будет подниматься выше 0 °C.

К концу месяца синоптики ожидают постепенное потепление. Ночью температура приблизится к -2…+3 °C, а днем воздух будет прогреваться до +8…+13 °C. На юге области в отдельные дни столбики термометров могут подниматься до +15…+16 °C, что создаст ощущение ранней весны.

По количеству осадков февраль в целом ожидается близким к норме, а в горных и предгорных районах даже более влажным. В разные периоды месяца возможны дождь и мокрый снег, в начале и первой половине февраля не исключены снегопады и метели. В конце месяца вероятны осадки в виде дождя.

Также синоптики предупреждают о возможных туманах в начале месяца и о порывистом ветре, который в отдельные дни может достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о штормовой погоде в 15 регионах Казахстана, которая прогнозировалась на последние дни января.

