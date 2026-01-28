РУ
    20:57, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 28 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Зима люди снег қыс адамдар қар
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    28 января на севере, востоке, юге области Улытау ожидается туман.

    На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

    На севере, юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах области, днем на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с. 

    На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. 

    На западе, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман. Гололед. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. 

    Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25-27 градусов.

    Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. 

    На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

    В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

    На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    В Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юго-западе, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с.

    На западе, севере Акмолинской области ожидается туман.

     

     

    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Динара Жусупбекова
