Штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана

28 января на севере, востоке, юге области Улытау ожидается туман.

На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

На севере, юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах области, днем на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман. Гололед. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25-27 градусов.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юго-западе, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается туман.