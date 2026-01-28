Штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана
Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 28 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
28 января на севере, востоке, юге области Улытау ожидается туман.
На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.
На севере, юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах области, днем на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с.
На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.
На западе, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман. Гололед. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.
Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.
Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25-27 градусов.
Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман.
На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.
В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.
На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
В Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юго-западе, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с.
На западе, севере Акмолинской области ожидается туман.