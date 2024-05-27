Посвятил себя служению народу: коллеги и близкие об академике Торегельды Шарманове

В Алматы простились с президентом Казахстанской академии питания и легендой мирового здравоохранения Торегельды Шармановым. Его коллеги и близкие, общественные и государственные деятели рассказали корреспонденту агентства Kazinform, каким был человеком известный академик.

Торегельды Шарманов родился в 1930 году в селе Улытау Карагандинской области. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников.

Академик в течение 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения республики и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. Так, в 1978 году на посту министра здравоохранения Казахской ССР ему удалось сделать практически невозможное. Во время холодной войны он объединил около 140 стран мира вокруг одной цели — принятия хартии мирового здравоохранения на международной конференции в Алма-Ате.

12 сентября того года в Алма-Ате состоялась международная конференция Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи, ставшая для всех стран стартом активного развития первичного здравоохранения, как места первого контакта пациента и его семьи с системой здравоохранения.

Наравне с заботой о здоровье всего человечества Торегельды Шарманов поступательно добивался еще одной цели — спасения своей нации. Во время своей службы на посту министра он создал уникальную структуру здравоохранения. Научные исследования и навыки убеждения позволили Торегельды Шарманову доказать, что Казахстан йододефицитная страна и добиться обязательной фортификации муки, что впоследствии избавила нацию от тяжелых болезней. С 1974 года он являлся бессменным руководителем Казахской академии питания — одной из ведущих научных организаций республики.

В ходе официальной церемонии прощания с выдающимся академиком все присутствующие с теплотой вспоминали о нем. К примеру, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов отметил, что Торегельды Шарманов был уважаемым человеком, посвятившим всю свою жизнь здоровью нации. Он также зачитал письмо-соболезнование Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что Торегельды Шарманович был прекрасным учителем и воспитал целую плеяду учеников.

— Он был моим мудрым учителем. Все время поднимал проблемы медицины и рассказывал, как найти их решение. Сегодня его ученики успешно работают во всех регионах страны в области здравоохранения, — сказала Тамара Дуйсенова.

Она также зачитала письмо-соболезнование Премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава Правительства отметил, что Торегельды Шарманович внес большой вклад в развитие отечественной медицины и оставил бесценное научное наследие подрастающему поколению. Он назвал его новатором, основоположником здорового образа жизни и культуры здорового питания. Корифей медицины Казахстана, по словам Премьера, уделял особое внимание своей наставнической миссии и воспитал множество учеников.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что с известным академиком познакомился 20 лет назад, когда он был молодым специалистом в медицинской сфере. И с тех пор академик всегда его поддерживал теплыми словами.

— В 2005 году, когда я был министром здравоохранения, он получил в Женеве премию Леона Бернара — высшую награду Всемирной организации здравоохранения. Торегельды Шарманович — единственный казах, удостоенный этой награды. Мы с ним часто пересекались и после того, как я стал акимом Алматы. Я очень благодарен ему за все, его благословения и добрые пожелания навсегда останутся в моем сердце, — сказал Ерболат Досаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Президент Национальной академии наук Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев добавил, что в каждом государстве есть лица, внесшие особый вклад в развитие страны и занимающие особое место в обществе. Одним из таких является Торегельды Шарманов.

— Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению стране. Стоял у истоков развития отечественного здравоохранения и заложил основы для его успешного продвижения, а также основы здорового питания. Торегельды ага прославил казахстанскую науку на весь мир. Он оставил неизгладимый след, научное наследие. Надеемся, молодые люди последуют по его стопам и станут известными учеными, как Торегельды Шарманов, — сказал глава НАН.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Во время поминального обеда пришедшие также делились теплыми воспоминаниями. Так, государственный и политический деятель Крымбек Кушербаев считает, что яркая жизнь Торегельды Шарманова — пример для подражания. Он высоко оценил вклад академика, сумевшего прославить нашу страну в мировом пространстве благодаря Алматинской конференции 1978 года. Тогда была принята историческая декларация, заложившая основу социально справедливой модели первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, Крымбек Кушербаев отметил, что Торегельды Шарманов, как аксакал, ко всем относился как к родным и близким, проявил заботу, всегда делился своими знаниями и опытом.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Выразили свои соболезнования семье и близким академика и представители Всемирного общественного здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюг заметили, что сейчас момент, который наполнен скорбью и благодарностью.

— Мы хотим отметить глубокий вклад человека, который посвятил самого себя служению народу Казахстана и служению всему народу этого мира. Его неутомимые усилия для продвижения качества медицины неоценимы. Декларация по первичной медико-санитарной помощи сыграла важную роль в улучшении жизни людей и установила высокий стандарт для всех медицинских работников по всему миру, — говорится в письме.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Торегельды Шарманов был человеком светлой души, профессионалом своего дела. Именно так его охарактеризовал известный актер и режиссер Асанали Ашимов. По его словам, он всю свою жизнь придерживался высоких принципов безвозмездной помощи людям и призывал к этому молодых медиков. Он никогда не скупился на слова и был всегда открыт для общения, находил время для встречи и общения с молодежью.

С этим мнением также согласился родственник академика Нурлан Искаков. Он является уроженцем Каркаралинска.

— Он часто приезжал в наши края, так как его теща жила под Каркаралинском в селе «Новый Путь». Там он часто бывал. Я его знаю с самого детства. Очень интересный человек. Ко всем относился ровно и хорошо, можно сказать, что он человек широкой души. Таких людей еще надо поискать, — говорит Нурлан Искаков.

Высокого мнения о нем также и студенты КазНМУ имени Асфендиярова. Студенческий декан школы общественного здравоохранения имени Халела Досмухамедова КазНМУ имени Асфендиярова, третьекурсник Иман Жаксылык отметил, что Торегельды Шарманович — один из основоположников сферы здравоохранения современной Республики Казахстан, гражданин, который заботился о своей стране и работал во благо народа.

— Торегельды Шарманович щедро делился своими знаниями и оставил богатое наследие для подрастающего поколения. Он наш учитель, был для нас компасом, который активировал в своих учениках магниты любопытства, знаний и мудрости. Как говорится: «Посредственный учитель рассказывает. Хороший учитель обьясняет. Превосходный учитель демонстрирует. Великий учитель вдохновляет». Торегельды Шарманов — наш великий учитель, который вдохновил и наставил нас — тысячи людей по всему миру на путь созидания и упорного труда. Мы, как ученики, обязаны свято почитать его память и хранить его имя на веки вечно в наших сердцах, — поделился Иман Жаксылык.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что смерть Торегельды Шарманова — большая утрата и печальная новость не только для всех казахстанцев, но и для мировой медицинской общественности.

— Торегельды Шарманович в области здравоохранения был деятелем мирового масштаба. Его знают во всех странах. Во всем мире, когда готовят специалистов общественного здравоохранения, на первом курсе им читают лекцию на тему «Алма-Атинская декларация» (декларация по первичной медико-санитарной помощи), она связана с именем Торегельды Шармановича. Он был личностью планетарного масштаба. Я его всегда назвал гражданином мира. Мы все считаем долгом проститься с ним. Ну, и у нашей семьи с ним были особые связи. С ним меня познакомил мой отец, когда я был молодым специалистом. Я, когда поехал учиться в Америку, мой папа привел меня к Торегельды Шармановичу, и он давал мне бата — благословение. Тогда и с Алмазом (Шарманов — сын) познакомились. Он меня хорошо поддерживал во время учебы в США. Поэтому нас связывают не только профессиональные, но и семейные узы. Мы сегодня скорбим вместе с семьей Торегельды Шамановича. Это уникальный человек, встретить таких людей в мире — это большая удача. Он очень мудрый, энергичный, жизнерадостный человек, с очень хорошим чувством юмора. Рядом с ним всегда чувствовали комфортно и спокойно. Для нас, для всей системы здравоохранения он был отцом. Он всегда был патриотом своего дела. Когда я был министром, он ко мне часто приходил, все время беспокоился о своем детище, о науке питания, — вспоминает экс-министр.

По мнению руководителя Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляры Кайдаровой, Торегельды Шарманович для медиков является патриархом медицины.

— Он тот человек, на которого должны равняться все организаторы здравоохранения. Несмотря на его преклонный возраст, мы часто с ним встречались и беседовали в Академии питания. У нас был план провести большую конференцию по питанию и онкологии. Но, к сожалению, не удалось. Я думаю, что мы эту конференцию проведем вместе с Алмазом Шарманом. Торегельды Шарманович всегда говорил, что онкология в любом случае связана с питанием. Он человек-легенда. Сделал столько всего для Казахстана. Мы будем гордо нести то знамя, которое он оставил нам, — сказала она.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Сын академика Алмаз Шарман во время своего выступления перед присутствующими заявил, что его отец был трудолюбивым, честным, мудрым, щедрым человеком. Он поблагодарил всех за теплые слова соболезнования и пожелания, за поддержку в такую трудную минуту.

Академик Торегельды Шарманов ушел из жизни 25 мая. Он обладатель звания «Еңбек Ері» — высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения. Ему было 93 года.