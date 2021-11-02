Посвященный 30-летию Независимости РК круглый стол организован в парламенте Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики, в иорданской столице организован круглый стол с участием депутатов Комитета международного сотрудничества Палаты представителей парламента Иордании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия, принявшего формат теплой дружеской встречи, посол Казахстана в Хашимитском королевстве Айдарбек Туматов поделился с иорданскими парламентариями ключевыми этапами становления Казахстана и достижениями за годы независимости.

Участники обменялись мнениями об основных положениях Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» и о ходе реализации четырех пакетов политических реформ, заданных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, обсуждены вопросы практической реализации приоритетов текущего председательства Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Председатель парламентского Комитета международного сотрудничества Мирза Кассым Болад подчеркнул традиционно высокий уровень казахстанско-иорданских отношений, а также подтвердил настрой иорданских законодателей совместно работать над поиском путей укрепления межпарламентского диалога и расширения двусторонних связей во всех областях.

В этой связи, выражена заинтересованность, по мере улучшения эпидемиологической обстановки, организовать двусторонние визиты парламентских делегаций для проведения переговоров по линии нижних палат двух стран.