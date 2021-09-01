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    13:26, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Построить тысячу школ до 2025 года поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с ежегодным Посланием к народу Казахстана, поручил до 2025 года построить тысячу школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до одной тысячи школ», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, помимо строительства за счет бюджета к решению этой острейшей проблемы требуется привлечь частный сектор.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Образование Строительство Послание Президента РК
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