Построить тысячу школ до 2025 года поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с ежегодным Посланием к народу Казахстана, поручил до 2025 года построить тысячу школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до одной тысячи школ», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, помимо строительства за счет бюджета к решению этой острейшей проблемы требуется привлечь частный сектор.