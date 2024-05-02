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    18:28, 01 Май 2024 | GMT +6

    Пострадавшие от наводнения не будут платить за воду в Петропавловске

    вода
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В водоснабжающем предприятии Петропавловска ТОО «Кызылжар су» прокомментировали, каким образом будут начисляться платежи за услуги компании по итогам апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным монополиста, для потребителей, чьи дома оказались в зоне подтопления, начисления за водоснабжение и водоотведение приостановили. В расчет берется период с момента начала официальной эвакуации и до момента разрешения вопроса с жильем. Для жителей Прибрежного, Тепличного, Хромзавода – с 12 апреля, Заречного – с 7 апреля, Подгоры – с 13 апреля, Борков – с 14 апреля, Лесхоза – с 15 апреля.

    - В отношении потребителей, имеющих индивидуальные приборы учета, начисление будет произведено согласно показаниям приборов. Для не имеющих приборов учета будет произведен перерасчет за период 12-14 апреля из расчета водопотребления через колонки и подвоз воды в связи с отсутствием водоснабжения в квартирах и жилых домах, - пояснили в ТОО «Кызылжар су».

    Задолженность пострадавшие смогут оплатить в рассрочку.

    Начисление будут производить согласно утвержденным тарифам. Перерасчет внесут в лицевые счета потребителей за апрель.

    Петропавловск остался без воды 12 апреля, когда в зоне подтопления оказалась насосная станция. Сейчас город получает воду из альтернативных источников.

    В ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз» на телеканале Jibek Joly аким области Гауез Нурмухамбетов пообещал, что к восстановлению станции приступят в ближайшее время. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Наводнение Регионы Казахстана Цены и тарифы Вода
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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