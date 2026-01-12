Поставщиков поливной воды оштрафовали на 17,8 млн тенге в Казахстане

В целях защиты прав потребителей Министерством водных ресурсов и ирригации приняты меры в отношении субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по подаче поливной воды, за неисполнение утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, а также непредоставление отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы.

В результате 21 субъект естественных монополий оштрафован на 17,8 млн тенге.

На сегодня из данной суммы взыскано 14,8 млн тенге. Материалы по оставшимся штрафам переданы судебным исполнителям для принудительного взыскания.

Кроме того, в отношении 11 субъектов подано 12 исковых заявлении о понуждении предоставления отчетов об исполнении тарифных смет и заявок на утверждение тарифов в соответствии с законодательством. Из них по 6 искам суд вынес решения в пользу Министерства, 6 оставшихся исков находятся на рассмотрении.

— Министерство продолжит системную работу по обеспечению выполнения субъектами естественных монополий всех нормативных требований. Основными целями и принципами законодательства в данной сфере являются обеспечение защиты интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также достижение баланса между ними,

— отметил директор департамента регулирования тарифной политики МВРИ РК Дархан Каинбердиев.

Ранее аграриев Жамбылской области предупредили о риске нехватки воды в поливной сезон 2026 года.