Аграриев Жамбылской области предупредили о риске нехватки воды в поливной сезон 2026 года

В акимате Жамбылской области состоялось заседание по вопросам подготовки к вегетационному периоду 2026 года под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева. В совещании также приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, представители водохозяйственных организаций, местных исполнительных и правоохранительных органов, а также крестьянских хозяйств региона.

На встрече аграриям области рассказали о рисках, связанных с сокращением притока трансграничных вод, и мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов в поливной период. В частности, путем диверсификации выращиваемых сельскохозяйственных культур и перехода на водосберегающие технологии орошения.

— В связи с продолжающимся снижением доступных объемов водных ресурсов существует риск нехватки воды в предстоящий вегетационный период. Это природный процесс, с которым столкнулись все страны Центральной Азии. Чтобы минимизировать последствия сокращения притока, нужно ускорить процесс диверсификации выращиваемых сельхозкультур и внедрения водосберегающих технологий орошения. Для этого государством созданы все условия. Это не просто вопрос экономии водных ресурсов, от этого зависит водная и продовольственная безопасность страны. Время на подготовку есть, ответственные ведомства, местные исполнительные органы и аграрии должны использовать его эффективно, — отметил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

В Правительстве отметили, что для предотвращения нехватки воды и стимулирования перехода на современные системы полива, государство с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат на бурение скважин, подведение инфраструктуры и приобретение водосберегающего оборудования. Внедрен дифференцированный тариф на поливную воду. Для хозяйств, использующих водосберегающие технологии, субсидирование стоимости воды увеличено с 60% до 85%.

На 2026–2028 годы в рамках трансфертов общего характера на поддержку внедрения водосберегающих технологий и субсидирования поливной воды предусмотрено в четыре раза больше средств, чем в предыдущий трехлетний период.

Фото: Правительство РК

Принятые меры позволили добиться увеличения площади применения водосберегающих технологий в Казахстане более чем на 150 тыс. га в год. К 2030 году современными системами полива планируется охватить 1,3 млн га орошаемых земель Казахстана.

На сегодня технологии водосбережения в Жамбылской области внедрены на площади 66,5 тыс. га, из них на дождевальное оборудование приходится 19,3 тыс. га, на капельные системы — 44,6 тыс. га, выровнено лазерным планировщиком — 2,6 тыс. га.

Также на совещании рассказали об основных инструментах проекта «Ауыл аманаты», направленных на повышение доходов сельских жителей.

— В текущем году разработан ряд новых подходов по реализации проекта, в том числе утверждены и применяются новые правила, направленные на упрощение процедур и поддержку приоритетных направлений. Прежде всего были определены ключевые приоритеты, среди которых — поддержка перерабатывающих предприятий и видов деятельности, обеспечивающих полный производственный цикл от выращивания до сбыта, а также приоритетная поддержка кооперативов. Вводятся лимиты на финансирование: не более 40% средств — на животноводство, не менее 20% — на перерабатывающую отрасль, а также в перечень добавлены новые виды бизнеса, не относящиеся к сельскохозяйственной сфере, — говорится в сообщении Правительства.

На 2026–2028 годы на реализацию более 1 тыс. проектов в Жамбылской области планируется выделить более 31 млрд тенге.

Несмотря на высокие показатели животноводства, в регионе недостаточно инфраструктуры для откорма, убоя, хранения, переработки и логистики. Акиматам были даны соответствующие поручения, в том числе по созданию малых индустриальных зон.

Одним из ключевых барьеров остается отсутствие достаточного залога у части сельских жителей. В этой связи вице-премьер поручил Фонду развития предпринимательства «Даму» внести предложения в Министерство национальной экономики по использованию механизма гарантирования, в том числе в рамках проекта «Ауыл аманаты».