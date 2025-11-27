Поставки казахстанского зерна в Азербайджан выросли в 25 раз — КТЖ

В рамках визита в Баку руководство АО НК «Қазақстан темір жолы» приняло участие пленарном заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества независимых государств, на котором были обсуждены состояние и перспективы развития отрасли, вопросы сотрудничества, увеличения объемов грузоперевозок, модернизации инфраструктуры.

Фото: KТЖ

По итогам заседания председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов прокомментировал вопросы развития существующего железнодорожного сообщения между Казахстаном и Азербайджаном.

Он отметил, что за последние 4 года объём грузов, погруженных в направлении Азербайджана и принятых из этой страны по сети железных дорог Казахстана, вырос более, чем в 7 раз. В текущем году за 10 месяцев этот показатель составил порядка 4,1 млн тонн.

Особый драйвер — это транзит: из Китая по ТМТМ отправлено 292 контейнерных поезда, что на 12% больше показателей прошлого года. Кроме того, благодаря рекордному урожаю в Казахстане, КТЖ увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз, перевезя уже 600 тысяч тонн. Этот прочный фундамент позволяет компании максимально наращивать темпы сотрудничества и дальше.

Вместе с тем, руководство КТЖ приняло участие в заседании руководителей железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, а также состоялась встреча акционеров АО «ОТЛК ЕРА», на которой были рассмотрены стратегические векторы развития компании. Основное внимание уделено усилению конкурентоспособности маршрута «Китай-Европа-Китай», расширению доли контейнерных перевозок, а также внедрению интегрированных мультимодальных решений в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

Фото: KТЖ

Стороны подтвердили общее стремление к укреплению партнёрства, усилению координации и совместной реализации инициатив, направленных на повышение эффективности и привлекательности евразийского маршрута. Принятые меры позволят ещё более укрепить позиции ОТЛК ЕРА как ключевого игрока на рынке транзитных перевозок между Азией и Европой.