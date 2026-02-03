Поставки казахстанского зерна в Афганистан увеличились почти в два раза

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября 2025 года по 31 января 2026 года экспортировано 5,8 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (4,8 млн тонн).

Основной рост поставок приходится на традиционные рынки Центральной и Южной Азии.

Так, экспорт зерна в Узбекистан увеличился на 49% — с 1 813 тыс. тонн до 2 702 тыс. тонн. В Кыргызстан объемы поставок выросли в 1,7 раза — с 95 тыс. тонн до 163 тыс. тонн. Поставки в Афганистан увеличились в 1,9 раза — с 216 тыс. тонн до 416 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что экспорт зерна из Казахстана вырос на треть. В Минсельхозе отметили, что экспортеры зерна могут уже в текущем году начинать отгрузки пшеницы нового урожая, чтобы получить компенсацию транспортных расходов в начале 2026 года.