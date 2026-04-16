Посредник перепродавал соцтовар самому себе с наценкой 127 процентов в ВКО

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ВКО в ходе работы выявил схему искусственного завышения цен. Выяснилось, что один из индивидуальных предпринимателей региона создал искусственное посредническое звено. Он закупал товары — гречневую крупу, сахар, соль — и перепродавал их в подконтрольное ему же ТОО.

— В результате такой «перепродажи самому себе» конечная стоимость социально значимых товаров для населения необоснованно выросла. В частности, на гречневую крупу была установлена торговая надбавка в размере 127%. При закупочной цене 241 тенге товар реализовывался по 550 тенге. На сахар торговая надбавка достигала 45%, а на поваренную соль 41%. Напомним, согласно законодательству Казахстана, предельная торговая надбавка на социально значимые товары не должна превышать 15%, — рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство, ему наложен штраф.

— Главный итог работы — непродуктивный посредник полностью исключен из цепочки поставок, что позволит обеспечить более справедливое ценообразование. Работа по выявлению подобных схем продолжается и находится на постоянном контроле департамента. С начала года департамент проанализировал электронные счета-фактуры более чем 70 торговых объектов региона и исключил из цепочки поставок свыше десяти непродуктивных посредников, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось. что 135 магазинов наказали за завышение цен на соцтовары в Костанайской области. С 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, усиливающие административную ответственность за превышение предельной наценки на социально значимые товары.