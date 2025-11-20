135 магазинов наказали за завышение цен на соцтовары в Костанайской области

С 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, усиливающие административную ответственность за превышение предельной наценки на социально значимые товары.

Теперь штраф назначается сразу, без этапа предупреждения.

Размер взыскания зависит от категории бизнеса:

● физические лица и малый бизнес — 5 МРП (19 660 тг);

● средний бизнес — 35 МРП (137 620 тг);

● крупный бизнес — 150 МРП (589 800 тг).

За повторное нарушение суммы увеличиваются вдвое и более.

В отделе предпринимательства Костаная отмечают, что ужесточение мер направлено на защиту интересов граждан, предотвращение необоснованного роста цен и повышение прозрачности потребительского рынка.

Ранее за рост цен на продукты наказали предпринимателей в ВКО.

А в октябре 2025 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило системные нарушения в работе региональных СПК при стабилизации цен: речь идет о миллиардных суммах.