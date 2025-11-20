135 магазинов наказали за завышение цен на соцтовары в Костанайской области
В Костанайской области выявили 135 нарушений по завышению цен на социально значимые товары — по новым правилам предпринимателей оштрафовали, передает корреспондент агентства Kazinform.
С 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, усиливающие административную ответственность за превышение предельной наценки на социально значимые товары.
Теперь штраф назначается сразу, без этапа предупреждения.
Размер взыскания зависит от категории бизнеса:
● физические лица и малый бизнес — 5 МРП (19 660 тг);
● средний бизнес — 35 МРП (137 620 тг);
● крупный бизнес — 150 МРП (589 800 тг).
За повторное нарушение суммы увеличиваются вдвое и более.
В отделе предпринимательства Костаная отмечают, что ужесточение мер направлено на защиту интересов граждан, предотвращение необоснованного роста цен и повышение прозрачности потребительского рынка.
Ранее за рост цен на продукты наказали предпринимателей в ВКО.
А в октябре 2025 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило системные нарушения в работе региональных СПК при стабилизации цен: речь идет о миллиардных суммах.