    13:52, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    135 магазинов наказали за завышение цен на соцтовары в Костанайской области

    В Костанайской области выявили 135 нарушений по завышению цен на социально значимые товары —  по новым правилам предпринимателей оштрафовали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    продукты, продуктовая корзина, СЗПТ
    Фото: Минторговли и интеграции РК

    С 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, усиливающие административную ответственность за превышение предельной наценки на социально значимые товары.

    Теперь штраф назначается сразу, без этапа предупреждения.

    Размер взыскания зависит от категории бизнеса:

    физические лица и малый бизнес — 5 МРП (19 660 тг);
    средний бизнес — 35 МРП (137 620 тг);
    крупный бизнес — 150 МРП (589 800 тг).

    За повторное нарушение суммы увеличиваются вдвое и более.

    В отделе предпринимательства Костаная отмечают, что ужесточение мер направлено на защиту интересов граждан, предотвращение необоснованного роста цен и повышение прозрачности потребительского рынка.

    Ранее за рост цен на продукты наказали предпринимателей в ВКО.

    А в октябре 2025 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило системные нарушения в работе региональных СПК при стабилизации цен: речь идет о миллиардных суммах.

    Теги:
    Цена Костанайская область Нарушения Продукты Продовольственная безопасность Предпринимательство и власть
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
