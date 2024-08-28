Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Иордании

Во вторник Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай вручил верительные грамоты королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II ибн аль-Хусейну. Торжественная церемония прошла в королевском дворце Басман аз-Захир в Аммане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Во дворце Басман аль-Захир состоялась церемония принятия верительных грамот ряда послов братских и дружественных стран, аккредитованных при Королевском Хашимитском дворе, — заявил Королевский Хашимитский двор.

В рамках церемонии король Абдалла II также принял верительные грамоты от послов Индии, Республики Корея, Бангладеш, Замбии, Малави и Кипра

جلالة الملك عبدالله الثاني يتقبل أوراق اعتماد سفراء دول كازاخستان🇰🇿، وكوريا🇰🇷، والهند🇮🇳، وبنغلادش الشعبية🇧🇩، وزامبيا🇿🇲، ومالاوي🇲🇼، وقبرص🇨🇾، المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، وذلك خلال مراسم جرت في قصر بسمان الزاهر pic.twitter.com/nBJf1ynomX — RHC (@RHCJO) August 27, 2024

Церемония состоялась под звуки королевского гимна Иордании, государственного гимна Казахстана, а также других стран.

В соответствии с королевским церемониалом посол Т. Шалданбай возложил венки к королевским гробницам основателя Иордании короля Абдаллы I ибн аль-Хусейна, короля Талала ибн Абдаллы и короля Хусейна ибн Талала.

После торжественной церемонии состоялась аудиенция у монарха Хашимитского королевства. Король Иордании пожелал казахстанскому дипломату успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-иорданских отношений.

После встречи с королем Абдаллой II посол Т. Шалданбай оставил запись в гостевой книге королевского дворца.

На церемонии принятия верительных грамот присутствовали глава Королевского Хашимитского двора Юсеф Хасан аль-Иссави, государственный министр по делам премьер-министра и исполняющий обязанности министра иностранных дел доктор Ибрагим аль-Джази.

В июне указом Главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским королевством установлены в феврале 1993 года. Посольство Казахстана в Иордании функционирует с 2007 года.

Дворец Басман аз-Захир — это официальная резиденция и место проведения многих государственных церемоний и встреч на высоком уровне. Возведенный в 1950 году дворец расположен в престижном районе Аммана и используется для приема иностранных делегаций, проведения официальных встреч и церемоний, а также для размещения высокопоставленных гостей. Здесь же проходят важные заседания и другие государственные мероприятия.