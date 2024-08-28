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    16:12, 28 Август 2024 | GMT +6

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Иордании

    Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Иордании
    Фото: X / @RHCJO

    Во вторник Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай вручил верительные грамоты королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II ибн аль-Хусейну. Торжественная церемония прошла в королевском дворце Басман аз-Захир в Аммане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Во дворце Басман аль-Захир состоялась церемония принятия верительных грамот ряда послов братских и дружественных стран, аккредитованных при Королевском Хашимитском дворе, — заявил Королевский Хашимитский двор.

    В рамках церемонии король Абдалла II также принял верительные грамоты от послов Индии, Республики Корея, Бангладеш, Замбии, Малави и Кипра

    Церемония состоялась под звуки королевского гимна Иордании, государственного гимна Казахстана, а также других стран.

    В соответствии с королевским церемониалом посол Т. Шалданбай возложил венки к королевским гробницам основателя Иордании короля Абдаллы I ибн аль-Хусейна, короля Талала ибн Абдаллы и короля Хусейна ибн Талала.

    После торжественной церемонии состоялась аудиенция у монарха Хашимитского королевства. Король Иордании пожелал казахстанскому дипломату успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-иорданских отношений.

    После встречи с королем Абдаллой II посол Т. Шалданбай оставил запись в гостевой книге королевского дворца.

    На церемонии принятия верительных грамот присутствовали глава Королевского Хашимитского двора Юсеф Хасан аль-Иссави, государственный министр по делам премьер-министра и исполняющий обязанности министра иностранных дел доктор Ибрагим аль-Джази.

    В июне указом Главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.

    Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским королевством установлены в феврале 1993 года. Посольство Казахстана в Иордании функционирует с 2007 года.

    Дворец Басман аз-Захир — это официальная резиденция и место проведения многих государственных церемоний и встреч на высоком уровне. Возведенный в 1950 году дворец расположен в престижном районе Аммана и используется для приема иностранных делегаций, проведения официальных встреч и церемоний, а также для размещения высокопоставленных гостей. Здесь же проходят важные заседания и другие государственные мероприятия.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Посольство РК Международные отношения Иордания
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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